Sul podio Intrecci d’Arte a Biella per “FIDS RiparTIAMO”

Si è svolta nel fine settimana al PalaPajetta la Competizione Nazionale di Danza Sportiva, organizzata dal Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta in concomitanza con “FIDS RiparTIAMO” di Riccione. A Biella la Federazione ha destinato lo svolgimento delle gare di Liscio Tradizionale, Ballo da Sala e Danze Argentine, ovviamente a porte chiuse.

Merito di una grande organizzazione gli appassionati della Danza hanno potuto seguire le due giornate di gare in live streaming su LastTV.it

Molte le coppie iscritte dal Veneto, dalla Liguria, dalla Lombardia e dal Piemonte, che hanno finalmente dato vita alla pista del PalaPajetta.

La Scuola di Danza “Intrecci d’Arte” con la Maestra Federale Cinzia Francesa Gherra ha presentato due delle numerose coppie che si allenano presso la sede societaria in via Pietro de Mosso a Chiavazza. Nella categoria 55/60 per il Ballo da Sala e per il Liscio Tradizionale hanno gareggiato Cinzia Albione e Maurizio Ascoli meritandosi un primo e un secondo posto ottenuto affrontando coppie preparatissime del Veneto e della Lombardia, oro anche per la coppia formata da Rachele Artuffo e Alessio Costanzo nella categoria 19/34 hanno affrontato la gara con molta più padronanza dei programmi federali.

“Per i nostri atleti - spiega Paola Buzzo Presidente dell’Associazione continuano gli allenamenti in forma limitata ai soli allievi iscritti in Federazione, presso il PalaDanza di Chiavazza, oltre alle coppie di ballo da sala e liscio tradizionale, si allenano anche gli allievi delle Danze Artistiche in previsione dei prossimi Concorsi Nazionali ovviamente seguendo le normative di sicurezza”