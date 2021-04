Giovani rompono vetrata di condominio con sasso. Poi si pentono e si “costituiscono”

Prendono di mira un condominio, danneggiando una finestra ma in seguito si pentono del gesto e decidono di “costituirsi”. La storia dal lieto fine arriva dal rione di Chiavazza dove, nei giorni scorsi, ignoti hanno danneggiato la finestra di una palazzina.

“Verso sera abbiamo sentito alcuni rumori di vetri rotti – racconta una delle residenti – Lì per lì, non ci abbiamo dato molto peso. Poi, il giorno dopo, l'amara sorpresa: la vetrata, che da sulle scale di servizio, era infranta e a terra era presente una pietra grande come una pallina da ping pong. Non sono rimasta a guardare e sono andata immediatamente dai Carabinieri per denunciare il fatto”.

Poi, qualche giorno fa, alcuni giovani, accompagnati dai genitori, si sono presentati alla porta d'ingresso del condominio, assumendosi la responsabilità di quanto accaduto. “Apprezzo il gesto – commenta la residente – Si sono pentiti della bravata e ci hanno chiesto scusa. Ora pagheranno l'intervento di sostituzione della vetrata e la denuncia verrà ritirata”.