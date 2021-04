Furto "pasquale" al Penny di Chiavazza: Ladri nella notte fanno razzia di uova al cioccolato e bevande

Curioso furto nella notte tra domenica e lunedì al Penny Market di Biella Chiavazza. I soliti ignoti si sono intrufolati nel negozio di via Milano senza asportare nulla a parte una grande quantità di uova di cioccolato e alcune bibite. La cassa è rimasta intoccata probabilmente perché essendo notte era vuota, ma pare che né la cassaforte né altri prodotti di valore abbiano attirato i ladri. I malviventi, una volta scattato l'allarme, si sono precipitati fuori dalla porta con il bottino raccolto in qualche busta della spesa, lasciando a terra alcune uova e due bibite. La guardia giurata intervenuta sul posto ha immediatamente lanciato l'allarme alle forze dell'ordine: giunti al supermercato, gli agenti della Polizia non hanno potuto fare altro che la conta dei danni. Al momento non è chiaro se i soliti ignoti si siano introdotti nel negozio a causa di una porta chiusa male oppure sabotata già nel pomeriggio dai ladri stessi. Nel frattempo, la Polizia continua a indagare per dare un volto ai responsabili dell'accaduto.