Dramma a Biella: Donna rinvenuta senza vita nella sua abitazione di via Piemonte FOTO

Non c'è stato nulla da fare per la donna che poco fa, nel pomeriggio di oggi 1 aprile, è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione di via Piemonte a Biella. L'allarme è scattato grazie all'apprensione di vicini e conoscenti, che non l'hanno sentita rispondere né al citofono né al telefono. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco ma al loro arrivo la donna, di cui non sono ancora note le generalità, era già morta. Con loro anche gli operatori sanitari del 118 e il medico legale, che ne ha constatato il decesso, oltre ai Carabinieri.