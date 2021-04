Cavo tranciato e in mezzo alla strada, traffico rallentato sulla Provinciale 232

Problemi alla viabilità nel territorio di Mottalciata. Dalle prime informazioni, un cavo è stato tranciato per cause da accertare ed è finito in mezzo alla Provinciale 232 poco prima dell'una di oggi, 1° aprile. Al momento il traffico è rallentato fino alla rimozione del cavo e della messa in sicurezza della zona. Sul posto sono presenti i Carabinieri.