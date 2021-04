Biella, anziano investito a Chiavazza

È in fase di accertamento la dinamica dell'investimento avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16, in piazza XXV Aprile, nel rione di Chiavazza, a Biella.

Secondo le prime ricostruzioni, un anziano sarebbe stato investito mentre stava attraversando la strada da un'auto condotta da un uomo. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno trasportato il pensionato in Ospedale per gli accertamenti di rito in codice verde. Indenne il conducente. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia.