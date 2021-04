L'Unione Montana Valle Elvo cerca 9 disoccupati per il cantiere di lavoro in aree montane

L'Unione Montana Valle Elvo gestisce un cantiere di lavoro per l'avviamento di 9 operai disoccupati iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego di Biella. La durata del cantiere sarà di 260 giornate lavorative di 5 ore e per 5 giorni alla settimana, secondo quanto previsto dal Progetto approvato con Delibera Giunta n.27 del 19.11.2020.

L'indennità giornaliera è di € 25,12 al lordo delle ritenute IRPEF; gli oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico dell’Unione Montana. Per il finanziamento parziale del cantiere è stato richiesto il contributo della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 34/2008 e della DGR n. 7-2131 del 23.10.2020 e dei Comuni che hanno aderito al progetto.

I lavoratori impiegati nel cantiere di lavoro mantengono la figura giuridica di disoccupati e mantengono l'iscrizione nelle liste del Centro per l’Impiego; la partecipazione dei lavoratori al cantiere è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con l'Ente gestore né costituisce titolo professionale per la partecipazione a concorsi e/o assunzioni nell’Unione Montana o dei Comuni ad essa associati.

Il cantiere è rivolto prevalentemente ai residenti nei Comuni di: Pollone, Sordevolo,

Graglia, Netro, Donato, Zubiena, Mongrando, Occhieppo Superiore, e nei Comuni

dell’Unione Montana Valle Elvo, prioritariamente a disoccupati: con età superiore o

uguale a 45 anni, con basso livello di istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titoli di studio) e disoccupati appartenenti a nuclei familiari in particolare stato di bisogno/difficoltà, certificato dai Servizi Socio Assistenziali territoriali. Potranno partecipare lavoratori/trici provenienti da cantiere precedente, per i quali l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero) non consente di raggiungere, nel rispetto del comma 5 dell’art. 32 della L.R. 34/08 che disciplina il funzionamento dei Cantieri di lavoro, i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale entro i 24 mesi dal termine del cantiere precedente.



Ai fini dell'avviamento al lavoro è necessario che venga presentata apposita

domanda da consegnare o trasmettere alla sede legale Unione Montana Valle Elvo

via Camburzano, 10 – 13895 Graglia (BI) entro e non oltre le ore 12 del giorno lunedì 12 aprile.

Per informazioni e/o chiarimenti: Unione Montana Valle Elvo Graglia via Camburzano, 10. Tel. 015 63788 - mail: info@cmve.it sito internet: www.umve.it