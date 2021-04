Che bel regalo per l'Anffas Biellese, ecco 10 maxi contenitori per la raccolta dei tappi di plastica

“Vogliamo ringraziare pubblicamente l’amministratore delegato Stephan Elsner, Sandro Zai e la bon prix per i cassonetti che ci sono stati regalati - dice la presidente di Anffas Biellese, Maria Teresa Rizza -. Hanno raccolto il nostro appello e in un tempo record ci hanno portato ben dieci maxi contenitori per la raccolta dei nostri tappi di plastica”.

Ivo Manavella, presidente della Cooperativa, aggiunge: “Siamo stati contattati e alla spiegazione delle nostre esigenze, il personale dell’azienda di Valdengo ha provveduto immediatamente alla consegna. Per noi si tratta di un regalo molto prezioso perché le tantissime donazioni di tappi ci comportano problemi logistici non di poco conto. Molte persone, con grande generosità, ci portano buste, scatole e sacchetti. Accumulare tanto materiale così diverso per dimensioni e caratteristiche ci occupava spazi enormi all’interno della nostra sede, oltre al problema di rotture con relativo spargimento di tappi in giro. Ora invece possiamo contare su questi dieci mega contenitori, comodi e pratici. Cogliamo l’occasione per ringraziate tutti i biellesi che, sistematicamente, da anni, si dimostrano vicini ad Anffas Biellese, donandoci tappi di plastica che noi smaltiamo, recuperando finanziamenti per i nostri ospiti”.