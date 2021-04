Valdengo, nuovo look per il parco giochi dell'asilo e scuola materna

Un gruppo di cittadini di Valdengo ha promosso una raccolta di fondi per rinnovare le strutture dell’area del parco attrezzata all’aperto della Fondazione Rivetti, che ospita l’asilo nido comunale e la scuola materna. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal sindaco di Valdengo Roberto Pella che ha subito messo a disposizione dei promotori le competenze dell’ufficio tecnico municipale per un’iniziativa che unisce il valore educativo a quello sociale.

“Il servizio di asilo nido a Valdengo è stato istituito nel 2003 per dotare il Comune di un percorso scolastico il più completo possibile. Negli anni si è consolidato, sviluppando nuove potenzialità grazie e soprattutto alla capacità del corpo insegnante di adeguare ed evolvere la didattica con lungimiranza mantenendo vivo lo spirito montessoriano su cui fonda le proprie basi – spiegano i promotori dell'iniziativa - La scelta di rinnovare i giochi e gli spazi del parco della Fondazione Rivetti è ancora più importante in questo particolare momento di emergenza sanitaria a causa della pandemia da Covid‐19, poiché l’attività didattica è stata obbligata a ridefinire gli spazi scolastici. L’appello, grazie al socio Alberto Mosca che si è occupato di seguire l’iniziativa, è stato raccolto immediatamente dal Rotary di Valle Mosso, attualmente presieduto da Silvano Esposito, di cui in passato è stato presidente Paolo Tavolaccini, per molti anni sindaco di Valdengo a cui l’attuale amministrazione avrebbe intenzione di intitolare il parco rinnovato dell’asilo. L’iniziativa rientra tra quelle a supporto delle nuove generazioni che il Rotary Valle Mosso da tempo ha intrapreso attraverso diverse forme di intervento. È nato così il progetto di raccolta fondi Il Giardino dei Piccoli. Il progetto, elaborato dall’ufficio tecnico comunale di Valdengo, è stato realizzato seguendo le indicazioni fornite dalle insegnanti e prevede la ristrutturazione del parco e la sostituzione dei giochi nell’ottica di rendere la struttura più funzionale alla crescita nel rispetto delle esigenze dei piccoli frequentatori dell’asilo nido e della scuola materna”.

I nuovi spazi e i nuovi giochi che verranno realizzati, sono stati selezionati in base a un criterio che li renda adatti allo scopo di aiutare i piccoli fruitori a crescere e ad apprendere, offrendo loro la possibilità di sviluppare la creatività e la fantasia nel gioco, ma anche le loro capacità manuali e motorie.