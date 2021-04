Vaccinati oltre 400 pazienti in cura, 1° in Piemonte il il personale del Day Hospital Medico dell'Ospedale

“Per primo in Piemonte il personale del Day Hospital Medico dell'Ospedale di Biella ha vaccinato oltre 400 dei propri pazienti attualmente in cura, grazie alla preziosa collaborazione di medici che si non prestati come vaccinatori volontari”.

A comunicarlo, sui propri canali social, l'Ospedale degli Infermi di Ponderano: “L'attività è stata avviata da un paio di settimane e sta proseguendo anche in questi giorni – si legge nel post - Il dottor Francesco Leone e la dottoressa Anna Rita Conconi, rispettivamente direttore dell'Oncologia e Responsabile dell'Ematologia, con la coordinatrice Marisa Beltramo, insieme ai loro staff, hanno risposto con convinzione e determinazione all'invito dell'azienda sanitaria, in favore di quanti hanno massima necessità di essere protetti. Sabato 27 marzo scorso hanno ricevuto la prima somministrazione altri circa 100 pazienti onco-ematologici in trattamento. Questa categoria di persone presenta un elevato rischio di sviluppo di gravi complicanze derivanti dal SARS-CoV2, pertanto sono considerati estremamente vulnerabili. La vaccinazione è oggi il miglior strumento in grado di garantire protezione dai rischi legati all’infezione”.