Tavigliano, via libera per interventi al cimitero e opere di asfaltature

Serie di interventi a Tavigliano. A darne l'annuncio il sindaco Gino Mantello: “Martedì è stato approvato il bilancio di previsione in consiglio comunale e, a breve, partiranno i lavori al cimitero per una spesa di circa 81mila euro. Saranno sistemati alcun loculi presenti all'interno del campo santo e ritinteggiate le facciate della chiesetta”.

Altri 50mila euro saranno utilizzati per il rifacimento della strada di frazione Sella: “La pavimentazione sarà un ciottolato – spiega il primo cittadino – com'era anticamente. Si inizierà verso maggio-giugno”. Infine, prima dell'estate, verranno impiegati 91mila euro per opere di asfaltature in diversi punti del paese, come la strada che porta a regione Pratetto.