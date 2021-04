La parrocchia di Pavignano destina la storica sede degli Alpini alla San Vincenzo e in frazione scoppia la protesta

La parrocchia di Pavignano sceglie di destinare i locali della sede degli Alpini alla San Vincenzo e in frazione scoppia la protesta. È quanto accaduto nel rione di Biella nei giorni scorsi e a raccontare le motivazioni che hanno spinto a tale scelta è don Nicu Petre, il parroco di Pavignano: "Da tempo non utilizzavano più quella sede - spiega - e ultimamente non hanno più fatto né proposto iniziative, ma non solo a causa della pandemia: già negli anni 2018 e 2019 non avevano organizzato più nulla, nemmeno la tradizionale messa in ricordo degli Alpini andati avanti. Al momento la San Vincenzo, che è una realtà che si occupa di beneficenza, utilizza degli spazi troppo piccoli. Per questo abbiamo pensato di destinare la sede degli Alpini all'associazione solidale, in modo da poter raccogliere più materiale e quindi più famiglie da aiutare".

Una scelta che ai residenti della frazione non è piaciuta, tanto da portare alcuni di loro ad appendere in giro per il quartiere alcuni cartelli di protesta: "Vergogna! Il parroco di Pavignano e Vaglio Chiavazza ha sfrattato il gruppo Alpini Pavignano dalla loro storica sede, concessa dal vescovo nel 1988".