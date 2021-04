A Pella l'incarico di capogruppo in Commissione Bilancio: "Cercherò di onorarlo al meglio"

"Ringrazio il Presidente del Gruppo alla Camera onorevole Roberto Occhiuto per la fiducia e l’incarico affidatomi come capogruppo della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione: cercherò di onorarlo al meglio, con la massima dedizione, consapevole che il nostro partito di Forza Italia può contare su competenza, valori e una solida storia per il bene del Paese e dei cittadini italiani". Queste le parole a caldo dell'onorevole Roberto Pella, nominato capogruppo in Commissione Bilancio.

"Una visione e un'idea di Paese - dichiara il parlamentare biellese -, plasmata dal Presidente Silvio Berlusconi, che sta trovando, anche oggi, ancora una volta, ampia attuazione all'interno della maggioranza guidata dal Presidente del Consiglio Draghi, e al servizio delle quali metterò la mia esperienza, con particolare riguardo all'ascolto delle richieste provenienti da Regioni, Province e Comuni e dal mondo produttivo. Mi impegnerò per portare avanti le istanze di Forza Italia, con spirito di gruppo e unitarietà d’intenti con i miei colleghi alla Camera e al Senato, e per collaborare lealmente con le altre forze parlamentari, raccogliendo il testimone del collega e amico onorevole Mandelli, oggi vicepresidente della Camera, da cui ho potuto apprendere lezioni in questi ultimi tre anni".

Conclude Pella: "Voglio infine esprimere un ringraziamento al mio coordinatore regionale piemontese, l'onorevole Paolo Zangrillo, per aver supportato il mio ruolo, e a tutti i miei colleghi parlamentari".