"Perchè sarebbe ora di mettere un limite alle aperture domenicali?" Un lettore scrive

"Perche' sarebbe ora di mettere un limite alle aperture domenicali ?

Le ragioni sono molteplici, ma fermiamoci a tre: l emergenza Covid, le festività come momento non solo di " spesa alimentare" ma anche di vivere la domenica all'aperto e il riposo degli addetti. Sono un modestissimo part time domenicale dal 2014 e credo di conoscere abbastanza bene la situazione. Ho una certa età e potrei anche non preoccuparmi della cosa, ma da sempre penso che sia sbagliato pensare solo a se stessi. Bisogna ragionare da comunità.

L' apertura domenicale al mattino è più che sufficiente a fare la spesa, dalle 8 alle 13 o dalle 9 alle 14. Lavorerebbe un solo turno di addetti. I full time che comunque spesso devono fare anche la domenica avrebbero sempre il pomeriggio libero. Sarebbe facile e comodo avere al massimo una domenica su due o anche su quattro da lavorare. E solo mezza giornata. Tutti sanno che la falsa spesa della domenica è in realtà la necessità di uscire di casa, specie nel lockdown. Venite a vedere la percentuale di pensionati che gironzola al pomeriggio della domenica. Il vero affollamento sono i gruppi di due o tre persone che fanno della domenica un simpatico bazar di gente variopinta e tutto sommato annoiata.

Perchè non ripartire da un Piano di Rinascita e Resilienza che veda la chiusura della domenica pomeriggio. E tutta la giornata nelle 12 festività nazionali: primo dell'anno, epifania, pasqua, pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, Natale e Santo Stefano? Morirebbe di fame qualcuno?! Non credo.

Si potrebbe e si dovrebbe invece andare a fare passeggiate, trovare amici, organizzare festicciole all'aperto, scampagnate oppure rilassarsi un po' a casa. Ma soprattutto capire che anche se manca qualcosa in frigorifero, abbiamo comunque fatto una bella festa. E in periodo di lockdown abbiamo evitato affollamenti inutili e pericolosi. Non dico del piacere di noi addetti di starcene almeno mezza domenica a casa o addirittura tutta una domenica a casa come pure in quelle dodici festività nazionali.

Come il cavallo Gedeone della Fattoria degli Animali di George Orwell, siamo abituati a tirare la carretta. Ma non ci spiacerebbe tirare un po' il fiato, alla domenica pomeriggio, neh!"