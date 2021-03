A Sordevolo è attivo Mosaico, lo sportello on line del comune che permette un accesso rapido ed unificato ai servizi digitali erogati dall'amministrazione.

A Mosaico si accede tramite un link presente sul sito comunale. Qui sono presenti tre sezioni alle quali il cittadino si autentica registrandosi al portale, oppure tramite le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Mosaico ha tre sezioni. La prima è denominata “La tua posizione tributaria-Il portale del contribuente”, dove sono disponibili informazioni relative alle imposte e tasse comunali. In particolare, è possibile consultare la propria posizione, presentare la denuncia, e pagare la tassa rifiuti tramite il sistema PagoPA; effettuare calcolo dell'IMU; accedere alle utenze attive con il comune quali mensa e trasporto scolastici per l'acquisto buoni con PagoPA, la verifica dei consumi on line, il pagamento dell rette.

Nella sezione “Presentazione istanze on line” il cittadino o l'impresa può presentare istanze relative ai servizi di proprio interesse suddivise per categorie tematiche. Istanze telematiche che, come prevede il Codice di Amministrazione Digitale, sostituiscono completamente quelle cartacee.

Infine, lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) dove presentare le pratiche edilizie, e lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) per le pratiche relative alle attività commerciali e produttive.

In tempi di accesso limitato agi uffici pubblici, il comune di Sordevolo usa la tecnologia anche per la biblioteca civica, alla quale si può scrivere mail ( sordevolo.biblioteca@gmail.com ) per ricevere informazioni e prenotare libri.