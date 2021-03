Rally & Co, buche e problemi tecnici non fermano la grinta di Negri: 4° a Gattinara FOTO

Weekend tutto sommato soddisfacente per la scuderia biellese Rally & Co e per il suo portacolori Alessandro Negri che a bordo della sua Subaru Impreza ha corso la prima tappa del campionato italiano ACI Autocross disputatasi nella nuova pista di Gattinara organizzata dalla Drivevent di Rudy Briani.

Nel gruppo 2 touring autocross Alessandro ha terminato nelle prime 3 manche rispettivamente in 6°- 3° e 4° posizione mentre in finale partito terzo in griglia ha dovuto accontentarsi della quarta posizione finale. "Purtroppo ho subito la rottura di tre semiassi - afferma Negri- a causa delle buche che si sono formate via via in pista ,poi in finale un contatto di gara con un avversario ha provocato un danno ad braccetto dello sterzo costringendomi addirittura a dover fare manovra in alcune curve a fine gara. In ogni caso guardo il bicchiere mezzo pieno e sono felice dei punti raccolti in questa prima gara in ottica campionato".

La prossima gara sarà il 18 aprile per la 1° edizione autocross val D'Enza reverse in provincia di Reggio Emilia.