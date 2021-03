Regione, sulla Torino-Milano Gabusi risponde a Delmastro e annuncia novità

In seguito all'interrogazione firmata dall'onorevole Andrea Delmastro e indirizzata al Ministero dei Trasporti e della Salute (leggi qui), l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi ha fatto immediatamente fare un controllo sul treno in questione e ha scritto al deputato biellese per fornire informazioni sullo stato del treno e della linea Torino-Milano. Ciò che è emerso è stato documentato nella lettera che l'assessore Gabusi ha inviato a Delmastro nella giornata di oggi e che riportiamo qui di seguito:

"Gentile onorevole Delmastro,

a seguito della sua interrogazione indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministro della Salute sulla situazione del treno regionale veloce 2017 Torino - Milano, con partenza da Santhià alle ore 08.38 e arrivo a Milano alle ore 09.45, abbiamo voluto fare un approfondimento sulla linea.

Ci siamo allertati proprio alla luce delle sue segnalazioni e abbiamo voluto verificare immediatamente con Trenitalia lo stato del servizio. Trenitalia ci ha confermato che dal 15 marzo in concomitanza con l’entrata in vigore delle misure emergenziali previste dal Governo i servizi Regionali Veloci della linea Torino-Milano vengono effettuati con una composizione di 8 carrozze, anziché 11, garantendo un totale di 520 posti, pari al 50% dei posti omologati. Tale rimodulazione è stata comunicata e condivisa con la Regione Piemonte e con l’Agenzia della mobilità piemontese.

Fin dall’inizio della riorganizzazione del piano trasporti abbiamo chiesto a Trenitalia di monitorare quotidianamente il flusso e la distribuzione dei passeggeri sulle carrozze. Nello specifico, da questo monitoraggio risulta che il treno 2017 del 30 marzo è stato utilizzato da 98 viaggiatori, con, pertanto, disponibili ulteriori 420 posti a sedere. Inoltre, non sono state segnalate situazioni di affollamento né dal personale di bordo Trenitalia, né dalla Polizia Ferroviaria che era presente sul treno con tre agenti. La riduzione del numero di carrozze risponde anche ad un ragionevole utilizzo delle risorse, sia materiali sia economiche, per cui Trenitalia ha fatto attenzione a utilizzare in modo scrupoloso risorse che sono a tutti gli effetti pubbliche.