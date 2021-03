Chiusura centro dialisi di Cossato, dai consiglieri del PD una mozione alla Giunta Moggio

"Come saprete è ormai di pubblico dominio l'intenzione dichiarata di ASL BI di chiudere il Centro Dialisi di Cossato per centralizzare il servizio presso l'Ospedale degli Infermi. Questa scelta ci preoccupa, e ci uniamo alle preoccupazioni già espresse da altri in questi giorni". A parlare sono i consiglieri di minoranza del PD di Cossato, Alessandro Cavalotti e Marco Barbierato, che intervengono sulla questione che coinvolge il Centro Dialisi del paese.

"Lunedì in Consiglio Comunale - spiegano - abbiamo interrogato il Sindaco Moggio insieme ad altri gruppi di minoranza per sapere cosa ne pensa l'Amministrazione e cosa intende fare. Ci è sembrato un po' timido nella volontà di verificare la situazione e di difendere quello che è, a tutti gli effetti, un presidio territoriale di sanità pubblica che serve l'intero Biellese Orientale e la zona di Valdilana, con utenti che arrivano anche dalla Valsessera. Proprio quando la pandemia ha mostrato quanto sia stato miope negli anni non investire nella sanità territoriale, questa scelta di sembra un controsenso".

Proseguono i consiglieri: "Per questo stiamo approfondendo la questione e per questo abbiamo depositato già ieri sera una mozione che sarà discussa al primo consiglio comunale utile e che vi alleghiamo, in cui chiediamo di impegnare Sindaco e Giunta nella difesa del Centro Dialisi. Che la sede non sia più adeguata agli standard di oggi è palese, ma proprio per questo riteniamo sia necessario investire e valorizzarla, ammodernarla, salvaguardarla. E in ogni caso ci chiediamo: si sa da anni quali siano i problemi di quella sede, e già nel 2019 ASL sembrava volerla dismettere... possibile che non si sia fatto nulla da allora per trovare una soluzione? Una sede alternativa sul territorio cossatese o limitrofo? O una pianificazione di investimenti per renderla pienamente funzionale? Questo è un tema che va oltre le bandiere e i confini amministrativi e che dovrebbe vederci tutti compatti".