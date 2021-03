Da Mondin Imo & Figli tante soluzioni per sistemare casa e giardino FOTO

In periodo di lockdown e grazie alla complicità delle belle giornate l’ideale è iniziare a dedicare il tempo libero alla casa ed al giardino. E’ stato dimostrato come in periodi come questo le persone abbiano riscoperto un interesse per i lavori, alle volte rimandati da parecchio tempo, all’interno delle mura casalinghe. Colorare le pareti, rappezzare i muri, costruire staccionate in giardino, piantumare nuovi alberi, tutte queste attività hanno bisogno di prodotti di qualità e attrezzature adeguate.

Da Mondin Imo & Figli, rivenditore autorizzato Big Mat, troverete un’ampia gamma di prodotti per il fai da te: dalle pitture, vernici, ferramenta, ai migliori prodotti ed attrezzature per eseguire tantissimi lavori. C’è un muro da rappezzare? Con le varie tipologie di cemento tutto sarà più facile. Piastrelle scollate? Varie tipologie di collanti sono a disposizione. Fare un vialetto in giardino? Con le nuove piastrelle in calcestruzzo per pavimentazioni esterne sarà possibile. Sistemare staccionate, reti e piantumare alberi e fiori? Pale, picconi, zappe, reti, chiodi, legname vario e tanto altro saranno il divertimento per tanti momenti all’aria aperta.

Oltre ai prodotti tante soluzioni per la sicurezza durante il lavoro, tra cui le scarpe anti infortunistiche (per informazioni: clicca qui), ripari per le ginocchia, caschetti e cuffie anti rumore. Con l’esperienza nel settore e la professionalità dei propri collaboratori Mondin Imo & Figli sapranno fornire i migliori materiali edili al prezzo più conveniente.

