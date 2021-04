6 strategie per rinnovare la propria casa con le proprie mani e senza spendere troppo

Passare più tempo all’interno delle nostre case ci ha fatto scoprire tutto quello che non va al suo interno, invogliandoci a fare cambiamenti più o meno drastici per renderla più aderente al nostro gusto personale.

In molti si sono lanciati in lavori fai da te, attrezzandosi di tutto punto per rinfrescare pareti, aggiustare piccole cose che non funzionavano più a dovere o montare delle tende per dare più luminosità agli ambienti. Altri invece si sono rivolti direttamente al volantino di Mondo Convenienza e hanno fatto spesa di mobili nuovi o di accessori. Entrambi gli approcci garantiscono dei miglioramenti, e la scelta dipende solo da qual è il proprio budget, da quanto si è pratici con determinati lavoretti domestici e da quanto tempo si è disposti a sacrificare per la causa. Esiste anche l’opzione “professionisti in casa”, ma a meno che non si tratti di lavori urgenti, forse meglio aspettare per aprire un vero e proprio cantiere tra le mura domestiche.

Ecco dei consigli semplici per evitare di ricorrere a lavori ingombranti e di spendere un occhio della testa.

1. Dare nuova vita alla cucina

Fare degli interventi nell’ambiente forse più frequentato e vissuto della casa non è un’idea da buttar via. Si può iniziare da un a rinfrescata alle pareti e a una pulizia approfondita della zona cottura, ad esempio. Se amate lasciare parte del vostro corredo di pentole e stoviglie sui piani di lavoro, meglio allora rimpiazzarli con degli esemplari nuovi, approfittandone per aggiungere colore all’ambiente. Liberatevi quindi di quei bicchieri in plastica tutti graffiati, dei piatti sbocconcellati, e delle padelle raschiate, che peraltro rischiano pure di nuocere alla vostra salute. Poche mosse quindi, ma in grado di fare la differenza.

2. Far ringiovanire i vecchi mobili

Se avete delle sedie vecchie, o sportelli malconci, anziché pensare di sostituirli, perché non mettersi d’impegno per rimetterli in sesto e renderli nuovamente presentabili? A volte basta una verniciata, in altri casi invece sarà necessario qualche strumento o prodotto supplementare, ma nulla di troppo complesso.

3. Rinfrescare la pittura delle pareti

Questa operazione può sembrare semplice, e in parte lo è, ma nasconde delle insidie da tenere in considerazione. Prima di tutto bisognerà svuotare di volta in volta l'ambiente in cui si decide di concentrarsi, e poi si dovranno nastrare porte e battiscopa per evitare di vedere il carico di lavoro raddoppiato. Mettete dei teloni in plastica sui pavimenti per gli schizzi e lasciate asciugare bene prima di risistemare tutto com’era.

4. Acquistare nuovi accessori

Se avete voglia di rendere la vostra casa diversa, non c’è strategia migliore dell’acquisto di semplici accessori che andranno ad arricchire il vostro arredamento. Parliamo ad esempio di cuscini per il divano, delle piantane o delle lampade per cambiare i giochi di luce e rendere magari la visione della TV più piacevole e rilassante, o magari degli specchi messi in modo strategico.

5. Rivoluzionare la sala da bagno

Se il vostro bagno ha un aspetto trasandato e trascurato, con poche piccole mosse avrete la possibilità di riportarlo ai fasti del passato. Basterà concentrarsi in primis sull’eliminazione di muffa e incrostazioni, passando poi per l’acquisto di tutta una serie di accessori per migliorarne l’aspetto e la funzionalità. Dei set di asciugamani nuovi, magari con colori vivaci, serviranno a dare il cambio a quelli strausati e malandati, dando quel tocco finale per terminare l’opera.

6. Sostituire lampadine e prese della corrente

Rimpiazzando le vecchie lampadine con delle lampadine a basso consumo di ultima generazione non farete soltanto un favore ai vostri occhi e alla luminosità dei vostri ambienti, ma anche la vostra bolletta ne beneficerà. Se anche le prese hanno un aspetto discutibile e invecchiano ulteriormente l’aspetto generale della casa, sostituirle, magari optando per modelli dotati di ingressi USB, riuscirà a dare una svecchiata rendendole più tecnologiche. Ovviamente lanciatevi in questo tipo di lavoro sono se siete pratici di collegamenti elettrici, altrimenti rivolgetevi a un professionista.