Con "La danza della luce e del tempo" ancora Un po' di astronomia

La prossima lezione on line del corso "Un po' di astronomia", organizzata da Unione Biellese Astrofili, si terrà venerdì 2 aprile alle 20:30.

Titolo della serata "La danza della luce e del tempo", durante la quale Flavio Frassati tratterà della grande rivoluzione della teoria cosmica di Einstein, partendo dalla precedente ed altrettanto rivoluzionaria teoria di Newton. Inoltre si vedrà come lo spazio, ma anche il tempo, si curvano e si modificano in percorsi morbidi e sinuosi, come, appunto, una danza.

Unione Biellese Astrofili ricorda che per partecipare occorre essere soci, scrivendo alla mail u.b.a@katamail.com entro mercoledì 31 marzo. Gli iscritti riceveranno il link di accesso alla serata.