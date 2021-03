Parrucchiera e madre di tre figli protesta: “Se non lavoro, come pago le bollette?”

“Sono parrucchiera da 32 anni. Ho sempre lavorato, pagato le tasse e non mi sono mai lamentata. Ma ora dico basta, è quasi un mese che non lavoro. Come faccio ad andare avanti? Se non lavoro, come pago le bollette? Dov'è lo Stato?”.

Sono tante le domande che si pone Claudia Acquadro, 50 anni, madre di tre figli e titolare della Clode Hair Design di Cossato. A distanza di quasi un mese, col passaggio del Piemonte in zona rossa, ha dovuto chiudere le porte del suo centro. Come molte altre realtà economiche che si rivolgono alla persona individuale. Ma ora la pazienza ha raggiunto e superato il limite massimo. “Sono stanca di non poter svolgere la mia attività – ammette - Per questo alle 9 di martedì 6 aprile alzerò simbolicamente la saracinesca per dare un segnale. Un gesto di protesta pacifica per sensibilizzare le coscienze”.

Intanto, fuori dal proprio negozio, sono comparsi tre cartelli di disapprovazione della situazione vigente che recitano: “Se le tasse dobbiamo pagare, almeno fateci lavorare” o “Ci hanno tolto ogni diritto, anche quello del lavoro”. La delusione di Acquadro si percepisce al telefono dalle sue parole: “Ho avuto almeno 6mila euro di perdite, come faccio a fronteggiare le spese? Sono sempre stata una cittadina e una persona onesta. Ora mi aspetto che lo Stato faccia la sua parte e ci aiuti”.

Alla vicenda si è interessato anche l'ex primo cittadino di Cossato, ed ora sindaco di Biella, Claudio Corradino. “Gli ho parlato - spiega - chiedendo se può portare all'attenzione del presidente Cirio la nostra voce”.