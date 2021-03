Fuga di gas a Biella, uomo in ospedale. Via Trento bloccata FOTO

Un forte odore di gas ha allarmato i residenti di via Trento a Biella nel pomeriggio di oggi, 31 marzo. Ad intervenire per mettere in sicurezza la zona quattro squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno individuato la perdita in un alloggio di un condominio della via, al primo piano. Con loro sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e la Polizia Locale, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale uno degli inquilini, per cause ancora da accertare. Le sue condizioni sono al momento sconosciute. Nel frattempo, la strada è rimasta chiusa fino a operazioni concluse.