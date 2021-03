Incidente stradale nella tarda mattinata di ieri, 30 marzo, a Candelo. A rimanere coinvolti un'auto condotta da una donna e un ciclomotore guidato da un giovane di 19 anni. Quest'ultimo, cadendo a terra, ha riportato alcune lievi escoriazioni e portato in ospedale dai sanitari del 118 in codice verde per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.