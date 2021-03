Triduo Pasquale al Santuario di Oropa, ecco gli orari di tutte le Sante Messe

Pochi giorni d'attesa per il Triduo Pasquale ad Oropa. Tutte le funzioni saranno trasmesse sui canali social e sito del Santuario.

Questi gli orari: giovedì 1° aprile, alle 18.15, con la Messa in Cœna Domini; venerdì 2 aprile Via Crucis alle 15 restando in Basilica Antica in video collegamento e, alle 18.15, celebrazione della Passione di Nostro Signore. Sabato 3 aprile ufficio delle letture alle 10.30 e solenne veglia pasquale alle 19.30. A Pasqua funzioni alle 7.30, 9, 10.30, 12, 16.30 e 18.15; i Vespri solenni saranno, invece, alle 15.45. Infine, al Lunedì dell'Angelo, le Sante Messe avranno orario festivo alle 7.30, 10.30, 12, 16.30 e 18.15.