Biella, Pasqua in Duomo: ecco gli orari di tutte le funzioni

Avranno inizio da domani, 1° aprile, le celebrazioni eucaristiche alla Cattedrale di Biella. Le funzioni principali saranno tutte presiedute dal vescovo Roberto Farinella.

Questi gli orari in programma per il Giovedì Santo: alle 7.15 celebrazione di ufficio delle letture e lodi mattutine; alle 10 Santa Messa solenne del Crisma; alle 18 Santa Messa solenne nella Cena del Signore.

Venerdì 2 aprile celebrazione capitolare di ufficio delle letture e lodi mattutine alle 7.15. Seguono alle 12 digiuno in musica, con meditazione musicale all'organo, alle 15 Via Crucis per bambini e ragazzi, alle 18 celebrazione della Passione del Signore e Via Crucis in Cattedrale alle 20.30.

Sabato, invece, letture e lodi alle 7.15 con solenne Veglia Pasquale alle 18. Infine, domenica si festeggerà la Pasqua con le lodi mattutine alle 8.30, la Pontificale solenne alle 10.15 e i vespri alle 16. Le altre celebrazioni seguono l’orario consueto.

Per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione: da lunedì a giovedì, dalle 15 alle 17.30, venerdì e sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.