Valdilana, delegazione “A ciascuno la sua scuola” chiede confronto con la Provincia

Nelle scorse settimane la delegazione A ciascuno la sua scuola, nata per bloccare il Piano Scuole proposto dal comune di Valdilana e dalla Provincia di Biella, ha richiesto ai due enti pubblici l’accesso agli atti relativo a progetti e relazioni tecniche, al fine di esaminare quanto fino ad ora eseguito e poter proporre delle soluzioni concrete e realizzabili.

“Abbiamo ricevuto la documentazione richiesta - affermano dalla delegazione - e stiamo iniziando a valutare i dati tecnici ed economici di rilievo. Crediamo fortemente che la Scuola dell’obbligo non possa essere spostata per sempre dalla seconda municipalità di Valdilana, per il suo valore educativo, sociale e comunitario che svolge. Le relazioni della Provincia sono state accompagnate da una lettera del vicepresidente Ramella a cui abbiamo risposto analizzando alcuni punti chiari e specifici. È giusto che anche la Provincia sia a conoscenza del malessere che si è creato e diffuso sul territorio e delle riflessioni che stanno alla base di questa protesta pacifica e costruttiva. Tale dissenso non conosce colore politico: le quasi 1700 firme raccolte nel mese scorso rappresentano la voce della nostra comunità, al di là di ogni appartenenza politica, etnica, religiosa e sociale. Come cittadini, ci sentiamo in dovere di tutelare il bene comune e il tessuto sociale. Spostare altrove le scuole dell’obbligo significa spezzare un legame costruito nel tempo, basato sul concetto di dare al territorio e di ricevere dal territorio. Sicuramente non si possono esaminare tutti gli aspetti della nostra posizione attraverso una lettera, ma ci vuole un dialogo e un confronto leale e concreto. Per questa ragione abbiamo chiesto alla Provincia di istituire un tavolo di lavoro al fine di ridiscutere e trovare nuove ed efficaci soluzioni alla tematica scolastica”.