Cerrione, lavori di pulizia nei rii: ecco gli interventi

Proseguono i lavori di pulizia nei rii di Cerrione. A novembre erano stati eseguiti alcuni interventi al rio Sifogna, a monte di Vergnasco.

“Eseguiti dal Consorzio di Bonifica, a seguito di accordi con la Prefettura ed il comune di Sandigliano – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola – Nei giorni scorsi, la giunta ha approvato il progetto esecutivo che vede Ponderano capofila per lavori di adeguamento idraulico dei rii minori, con nuove opere di difesa spondale, per una cifra vicina ai 190mila euro. Per quanto riguarda Cerrione, gli interventi riguardano la pulizia, la sistemazione delle sponde del rio a monte del rione San Benedetto, costruito negli anni 2000, per raccogliere le acque e confluirle nel torrente Elvo. Tutti interventi che si effettueranno nel corso del 2021 per una spesa di 33mila e 500 euro”.