Barriere architettoniche, i consiglieri del PD: "Che fine ha fatto la commissione?"

Tra le premesse, i consiglieri segnalano che lo scorso 28 luglio "l'Assessore ai Lavori Pubblici, Strade e Barriere Architettoniche annunciava la costituzione della “Commissione Barriere”; - contestualmente comunicava di aver già provveduto a nominarne il Presidente con prima convocazione prevista in remoto nel mese di settembre dell’anno 2020; a tutt’oggi non risulta si siano svolte riunioni ufficiali od ufficiose né sia avvenuto il coinvolgimento (sbandierato quindi impropriamente dall’Assessore) delle numerose Associazioni presenti sul territorio; nonostante le diverse deleghe in capo all’Assessore non si ha evidenza di interventi puntuali o inseriti in strumenti di programmazione relativi all’abbattimento di barriere fisiche ancora presenti in città; negli interventi puntuali di manutenzione ordinaria si rileva la preoccupante mancanza di attenzione alle normative del settore, come si evince dall’allegata esemplificativa fotografia (sostegno pubblicitario collocato esattamente al centro del marciapiede in via Pietro Micca)".