Cane scappa da casa, l'appello della famiglia: “Aiutateci a trovarlo”

Intorno alle 17 di lunedì pomeriggio il cane di una famiglia è scappato da un'abitazione (vedi foto in allegato) di Sagliano Micca, in regione Falvina.

“Se qualcuno lo avesse visto o sa chi può averlo in custodia ci contatti al numero 347.8754855 – spiegano - Vi prego aiutateci a trovarlo”.