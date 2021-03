Biella Nuoto con orgoglio ai campionati regionali assoluti di Torino

Si è svolta a Torino, al Palazzo del Nuoto, la Prova di qualificazione regionale per il Campionato Italiano Assoluto valevole come Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga, categoria Juniores-Cadetti-Seniores. Seppur in vasca olimpionica da 50 metri, dove i ragazzi non hanno ancora possibilità di allenarsi, gli atleti della Biella Nuoto si sono comportati egregiamente, disputando delle ottime gare nelle diverse specialità.

Su tutti Arianna Falcetto, medaglia di bronzo nei 200 metri rana, migliorando ancora il suo personale. Conferme da Cecilia Bullano e Carlotta Freguglia, nei 50 stile libero, da segnalare il netto miglioramento nei 400 stile libero di Mattia Negri, che abbatte di ben 14 secondi il suo primato personale. Il prossimo appuntamento nel weekend post pasquale vedrà gli atleti nuovamente impegnati in vasca da 25 metri, sempre a Torino, per la qualificazione regionale valida per il Campionato Italiano di categoria su base regionale.