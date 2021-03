Vaccini anti Covid: il Piemonte verso quota 765mila, ma siamo lontani dalle regioni in testa alla classifica

Se in tutta Italia, alla tarda serata di ieri, erano quasi nove milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate alla popolazione (per un totale dell'84,5% di utilizzo delle quantità consegnate), il Piemonte si scopre nella parte alta della "classifica" nazionale, ma piuttosto distante dalla vetta.

Secondo i dati del Governo elaborati da Fondazione Gimbe, infatti, alle 19.30 del 29 marzo la nostra regione aveva somministrato 764.157 dosi (proprio nel giorno dell'avvio della campagna per gli over 70, iniziata con qualche rallentamento). Si tratta dell'85,2% delle dosi a disposizione, che hanno riguardato in particolare 478.336 donne e 285.821 uomini. Se si ragiona in termini puramente numerici, il record va però alla Lombardia, che di vaccini ne ha già fatti oltre un milione e mezzo, mentre il Lazio sfiora il milione (quasi 980mila, a ieri) e l'Emilia Romagna veleggia oltre gli 814mila. Giù dal podio, ma davanti al Piemonte, anche il Veneto (812mila), mentre la Sicilia ci tallona da molto vicino, con quasi 756mila dosi già somministrate.

In termini invece di percentuali sulle dosi a disposizione, i numeri elaborati da Gimbe indicano nella provincia autonoma di Bolzano la più virtuosa (94,1%), in questo dato incidono molto il numero complessivo delle dosi e - sostanzialmente - quasi tutte le regioni sono allineate. Solo Zone come la Basilicata (79,1%) e la Calabria (75%) sono un paio di passi indietro, rispetto a una media nazionale che veleggia intorno all'85% e che si rispecchia in quasi tutti i diversi territori.

Analizzando infine le fasce d'età, il Piemonte per ora ha inciso particolarmente in quella degli over 80: sono infatti quasi 254mila le dosi somministrate a soggetti di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni. Sono invece 67mila 482 i vaccinati con più di 90 anni, mentre la terza fascia d'età più coinvolta è quella dai 50 ai 59 anni, con 123.826 dosi.

Seguono le persone tra i 40 e i 49 anni (94.814), gli ultra trentenni (72.367), quindi gli ultra sessantenni (68.939) e i ventenni (54.971). Con l'avvio della campagna vaccinale di ieri, gli ultra settantenni sono saliti a 27.103, mentre sono sporadici (722) i vaccinati di età compresa tra i 16 e i 19 anni.

Oggi il Presidente della Regione Alberto Cirio è a Roma per incontrare il commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo "sul tema della campagna vaccinale. Prima vacciniamo tutti, prima riparte il Piemonte e il paese".