Tratta Milano-Torino, l'onorevole Delmastro presenta un'interrogazione: "Situazione intollerabile"

Sulla questione l'onorevole Delmastro ha anche depositato un'interrogazione, di cui riportiamo di seguito il testo integrale:

"Al Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro della Salute - Per sapere - premesso che: Che il sottoscritto in data odierna ha viaggiato sul treno regionale veloce 2017 Torino - Milano, con partenza da Santhià alle ore 08.38 e arrivo a Milano alle ore 09.45; Che il sottoscritto ha potuto appurare, per l’ennesima volta, che inopinatamente ed in termini apparentemente immotivati, circa metà delle carrozze erano chiuse e d inutilizzate; Che la chiusura della metà delle carrozze ha comportato fatalmente l’assembramento dei viaggiatori nelle residue carrozze; Che tale situazione, sempre per conoscenza personale, si protrae da mesi; Che la protrazione da mesi della predetta situazione e con diversi treni sembra indicare una prassi aziendale, piuttosto che imprevisti guasti tecnici nelle singole carrozze; Che, per paradosso, eguale situazione non si verificava prima della pandemia; Che tale situazione, oltre a generare disagi, aumenta notevolmente il rischio della diffusione della pandemia; Che appare paradossale che, mentre si discute di intervenire sui trasporti per la loro evidente idoneità a propagare la pandemia, sulla tratta regionale Milano - Torino si siano fatti incredibili ed immotivati passi indietro; Che appare immorale chiudere intere filiere produttive, sul presupposto che sarebbero responsabili della propagazione del virus, non solo senza fare alcuno sforzo per adeguare i traporti alle sfide della pandemia, ma addirittura peggiorandoli e stipando le persone nelle carrozze come polli per l’ improvvida, inopportuna, apparentemente immotivata, scelta di interdire al pubblico la metà delle carrozze; I Ministri competenti per sapere se siano a conoscenza della situazione sopra denunciata; I Ministri competenti per sapere se intendano intervenire tempestivamente, anche per il tramite della Regione Piemonte, per intimare immediatamente a Trenitalia di riaprire tutte le carrozze di treni regionali in uso nella predetta tratta; I Ministri competenti per sapere se abbiano verificato se analoga situazione si verifichi su altre tratte regionali e/o interregionali e/o nazionali ed in ogni caso se intendano provvedere alla opportuna verifica; I Ministri competenti per sapere se intendano complessivamente intervenire per garantire che Trenitalia utilizzi sempre e comunque tutte le carrozze di ogni treno disponibile, anche al fine di contenere la diffusione pandemica".