Sindaci di Valdilana, Coggiola e Pray scrivono a Cirio: “Confronto e chiarimenti su Diga in Valsessera”

“Questa è una lettera al presidente Alberto Cirio e ai rappresentanti parlamentari e regionali biellesi per fare chiarezza e comprendere la vostra posizione rispetto alla situazione del progetto denominato 'Rifacimento dell'invaso del torrente Sessera' ”. A scriverlo, in una nota stampa apparsa qualche ora fa, i sindaci Mario Carli (Valdilana), Gianluca Foglia Barbisin (Coggiola) e Gian Matteo Passuello (Pray).

“Vi interpelliamo alla luce, delle recenti dichiarazioni del presidente della Regione nel corso dell’incontro di programmazione Piemonte Cuore d’Europa tenutosi a Biella il 4 marzo scorso – scrivono - Durante l’esposizione delle priorità regionali su cui concentrare le risorse del Recovery Plan, in arrivo nei prossimi anni dall’Europa, il Presidente ha sostenuto, infatti, di volere richiedere tra le opere da finanziare, anche quella della diga. L’inserimento del progetto nel quadro delle opere finanziabili con il programma europeo si deve alla sua collocazione nel piano nazionale dei bacini idrici”.

Per i sindaci di Valdilana, Coggiola e Pray “è evidente che non si tratta di una richiesta del territorio, ma di un intervento, calato dall’alto, Regione e Governo, che non tiene in giusta considerazione tutte le motivazioni e ragioni dell'opposizione all’invaso, che le comunità interessate hanno da sempre dimostrato. Non interessa riportare tali motivazioni, ampiamente conosciute e motivate, nel corso degli ultimi dieci anni. Ciò che preme sottolineare è che lo snodo fondamentale dell’intera vicenda dipenda esclusivamente da una scelta politica. Proprio per questo riteniamo indispensabile un confronto per esporre tutte le contrarietà e perplessità nel proseguire un progetto rimasto nel cassetto per anni. Le risorse europee che arriveranno all’Italia dovranno servire per ripartire dopo l’emergenza sanitaria con un’attenzione agli obiettivi strategici, previsti dalla Commissione, e non riesumando anacronistici progetti”.

Da qui l'invito dei sindaci Carli, Foglia Barbisin e Passuello all'incontro “da tenersi con modalità mediante piattaforma web o in presenza se le restrizioni sanitarie lo consentiranno presso il Cinema Giletti di frazione Ponzone a Valdilana sabato 10 aprile, alle 10. Siamo disponibili ad una visita del sito interessato per far conoscere l’area caratterizzata da proprie peculiarità e potenzialità. All’incontro saranno invitate tutte le amministrazioni locali interessate e i diversi soggetti che da sempre hanno dimostrato interesse”.