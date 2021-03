PD Biella: "Inaccettabile spostamento del centro dialisi di Cossato all'ospedale"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Non siamo ancora usciti dalla pandemia e già ci dimentichiamo che cosa ci ha insegnato. I servizi territoriali sono essenziali nella quotidianità di tutti noi e in particolare nei casi di emergenza. Riteniamo inaccettabile che proprio in questi giorni in cui si sta discutendo su come rendere più capillari i servizi, in cui si sta dibattendo su come migliorare i servizi territoriali, l'ASL decide di concentrare, un servizio essenziale e vitale come il centro dialisi all'ospedale. É vero, la sede attuale è inadeguata, ma con tutte le strutture vuote non è possibile mantenere il centro dialisi a Cossato? Il Partito Democratico Biellese esprime tutto il suo dissenso su tale decisione, ritiene che la pandemia in particolare, abbia evidenziato come i servizi territoriali siano fondamentali ed essenziali, per questo è inaccettabile che tutto debba essere concentrato all'ospedale di Ponderano. Inaccettabile che i cittadini biellesi che necessitano di dialisi debbano affrontare un viaggio in auto anche più di trenta minuti".