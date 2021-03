Aumentano leggermente i tassi sui mutui e le famiglie vanno in difficoltà

Tra il 2016 e il 2021 i tassi d'interesse sui mutui hanno toccato i minimi storici, ma in quest'ultimo periodo, pur restando molto bassi, sono stati in leggero aumento.

Il momento di crisi dovuto alla pandemia da Covid19 ha contribuito infatti ad impoverire le famiglie, le quali incontrano sempre più difficoltà nel pagamento delle rate.



Famiglie italiane e aumento dei tassi sui mutui nel 2021



Se durante l'ultimo anno hai visto alleggerirsi il tuo portafoglio, sappi che non sei l'unico.

Chiunque, infatti, eccetto i grandi colossi del web, ha passato e sta tuttora passando momenti parecchio difficili sotto il profilo economico. La crisi piombata con l'arrivo della pandemia ha stroncato il mercato finanziario e il commercio in generale; la gente non lavora o lavora meno, non acquista o acquista meno, e purtroppo, non riesce facilmente a pagare le rate dei mutui, andando in affanno a fine mese.



In una situazione del genere, il fatto di poter usufruire di tassi di interesse parecchio agevolati per la sottoscrizione di un finanziamento o un mutuo, non rileva granché sulle famiglie italiane. Infatti, nonostante nel 2021 si possa approfittare di condizioni agevolate per l'acquisto di una casa, sono poche le persone che si avventurano in una simile impresa, dato che tutti coloro i quali hanno a che fare con il pagamento di rate sui mutui, sono sempre più in difficoltà, complice peraltro l'aumento, seppur minimo, dei tassi d'interesse dei mutui.



Aumento dei tassi sui mutui e statistiche



Ma quanto deve preoccuparci la situazione? Sicuramente te lo sarai chiesto, e la risposta si evince dai dati forniti dalle banche dati che detengono le informazioni sulla solvibilità degli italiani. Secondo il Crif aumenta costantemente il numero di chi non riesce più ad onorare i debiti contratti per l'acquisto di una casa, e la situazione potrebbe addirittura peggiorare una volta che il divieto dei licenziamenti sarà caduto, insieme agli altri sussidi previsti per affrontare il grave momento difficoltà dell'Italia.



Tassi d'interesse nel 2021. Aumento leggero ma costante



Uno dei segnali che maggiormente preoccupa è l'aumento leggero ma costante dei tassi d'interesse sui mutui, che secondo gli ultimi dati dell'Associazione Bancaria Italiana, si attesta nell'ultimo mese intorno all'1,30%, in leggero aumento rispetto a Gennaio 2021 e Dicembre 2020, periodo in cui si attestava all'1,25%.



Da quello che si evince dando un veloce sguardo ai numeri, l'aumento del calcolo della rata del mutuo è quasi impercettibile, ma comunque costante, e il corrente mese di Marzo non promette diversamente. La buona notizia è che i tassi sui mutui continueranno sì a crescere, ma molto lentamente. Tutto ciò denota la volontà delle banche di continuare ad erogare credito agli italiani per l'acquisto di immobili, ma contemporaneamente la diminuzione del potere d'acquisto generale.



Le persone infatti continuano a pagare le rate inerenti le loro abitazioni grazie ai risparmi accumulati negli anni, ma il lavoro scarseggia e le aziende non sono in salute.

Le agevolazioni previste per coloro che si trovano in difficoltà nei pagamenti del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, sono state prorogate fino alla fine del 2021, ma questo vale solo per i dipendenti; i titolari di partita iva non potranno avere accesso a tale possibilità.