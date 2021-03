Pesce d'aprile, la curiosa tradizione partenopea rivive nel cioccolato di Taf

Il Pesce d'aprile si festeggia il 1° aprile e la leggenda narra che la sua tradizione sia legata alla Sirena Partenope, la quale proprio in questo giorno si divertiva a trasformare i marinai in pesci, costringendoli a non poter uscire in mare aperto per la pesca. Così i pasticceri di Napoli, per rincuorare i loro concittadini del mancato bottino, presero l'usanza di offrire loro un pesciolino di cioccolato.





Ed è proprio sulle orme di questa tradizione che Cioccolato Taf ha creato la collezione dedicata al Pesce d'aprile. Pesciolini e frutti di mare sono i principali soggetti delle creazioni che la titolare Titti Apicella ha pensato di dedicare a questo giorno, che per il 2021 cade poco prima della Pasqua: una dolce occasione per fare un doppio regalo originale, prelibato e ricco di sorprese.

Tra le proposte di Cioccolato Taf ci sono le classiche e simpatiche sardine, nelle versioni al cioccolato al latte superiore 41% e fondente 70%, nei colori sgargianti della primavera. Insolita ma molto golosa è poi la scatoletta di latta con i frutti di mare pralinati alla frutta secca (nocciola Piemonte, pistacchio di Bronte, torroncino).

D'impatto e molto raffinato, ideale come regalo, è il pesciolino tropicale al latte con una sorpresa all'interno, impreziosito da una conchiglia pralinata alla frutta secca.





Infine, sempre della stessa linea c'è la "Zuppa di pesce": una mezza coppa di uovo trasformata in pentolino d'acciaio con all’interno il pralinato alla frutta e un'immancabile sorpresa.

Scegli il tuo preferito dallo shop online www.cioccolatotaf.it o direttamente nel negozio di via Garibaldi 5 a Biella.

La cioccolateria rimane aperta, anche in zona rossa, con i consueti orari: continuato dal martedì al venerdì; sabato mattina e pomeriggio; domenica solo al mattino. Inoltre, Cioccolato Taf sarà aperto anche a Pasquetta.

Per info: 01522341 - info@cioccolatotaf.it.