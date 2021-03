Il minestrone, la tua riserva quotidiana di verdura

Per seguire un regime alimentare corretto e adottare una dieta sana ed equilibrata, ovunque viene consigliato di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno.

Questo perché tali alimenti sono ricchi di sostanze nutritive di cui il nostro organismo necessita quotidianamente e che gli permettono di compiere adeguatamente le proprie funzioni vitali, alimentando ogni apparato del corpo.

La Valle Degli Orti, sempre attenta alla salute dell'individuo e alla salvaguardia dell'ambiente, offre tra i suoi prodotti sul mercato il minestrone classico, un alimento che contiene molti dei principali vegetali presenti in natura, cucinati secondo una ricetta tradizionale capace di donare gusto a un piatto povero della nostra cucina.

In passato, infatti, questo costituiva il pasto della classe meno abbiente, i quanto i prodotti erano raccolti direttamente dalla terra e portati in tavola, fornendo nutrimento a tutta la famiglia.

Oggi il cosiddetto minestrone ha raggiunto livelli di ottima qualità e sapore, presenti anche nella confezione, sostenibile e riciclabile nella carta, di questa variante surgelata.

LE VERDURE DEL MINESTRONE

La Valle Degli Orti ha voluto ideare un piatto piuttosto classico, che contiene tutte le verdure più comuni coltivate in Italia.

Al suo interno, infatti, troviamo patate, carote, fagiolini, zucchine, zucca, cavolo verza, piselli, spinaci, fagioli Borlotti, pomodori, una piccola percentuale di cipolla e alcuni aromi, come prezzemolo, basilico e aglio. Il taglio delle carote, proposte a rondella permette di assaporarle meglio e goderne a pieno, e l'inserimento della zucca, che sta sempre più prendendo piede nelle tavole di molti italiani, è capace di donare al piatto un gusto dolciastro.

Inoltre, il minestrone non ha una consistenza né troppo densa né troppo liquida in modo da risultare più digeribile e soddisfare anche i palati più scettici, soprattutto dei bambini che faticano così tanto ad accettare le verdure nella propria dieta quotidiana.

LE PROPRIETA' NUTRITIVE DELLE VERDURE

Ognuna con le proprie caratteristiche, tutte le verdure presenti nel minestrone hanno delle proprietà comuni in grado di migliorare la funzionalità del nostro organismo.

Le verdure, in generale, sono la prima fonte di idratazione del corpo, essendo composte al 95% di liquidi, combattono la disidratazione e nutrono i tessuti. Ciò si ripercuote notevolmente sulla qualità della pelle, più giovane e tonica, così come sulla microcircolazione, evitando così la formazione di ritenzione idrica nelle zone più critiche, come pancia e fianchi.

In secondo luogo, le verdure forniscono fibre, fondamentali per un corretto funzionamento dell'intestino e in particolare del colon, favorendo una corretta modulazione nell'assimilazione alimentare e una più agevole evacuazione.

Come tutti sanno, inoltre, i prodotti della terra contengono più vitamine di ogni altro cibo, regalando al nostro corpo la loro funzione indispensabile per la sua salute nel tempo.

Questo minestrone, in particolare, è ricco di vitamina A, C, E e K, oltre che ad una notevole dose di sali minerali, come potassio, magnesio, selenio, ferro e zinco, utili tra le altre cose per sostenere l'attività dei muscoli e dell'apparato motorio in generale, donando una maggiore vitalità ed energia durante tutto il corso della giornata.

E' presente, inoltre, una certa quantità di acido folico, molto utile alle donne in età fertile che desiderano mettere presto al mondo una nuova vita e necessitano di un valido aiuto naturale.

In un'ottica di perfetta forma fisica, inoltre, le verdure sono tra gli alimenti con un minore apporto calorico, pur fornendo energia al corpo.

Le stesse, infatti, possono essere consumate in grandi quantità, a patto di limitare i condimenti che non fanno altro che aumentare la quantità di grassi del piatto.

Si prestano pertanto a ogni tipo di dieta attuata, riducendo anche la quantità di colesterolo nel sangue ed evitando l'accumulo di grasso localizzato in alcune aree specifiche del corpo.

Infine, la presenza di importanti quantità di calcio migliora certamente la qualità dell'apparato scheletrico, fornendo alle ossa il giusto nutrimento per resistere all'azione del tempo, prevenendo fratture in età più avanzata.

VALORI NUTRIZIONALI

Come detto, il minestrone surgelato La Valle Degli Orti garantisce bassissimi valori nutrizionali, se si pensa che in 100 grammi di prodotto ci sono solo 45 kcal, tra cui lo 0.3% di grassi dei quali nessuno saturo.

Si tratta pertanto di un pasto molto sano ed equilibrato, composto anche da 3,2 g di fibre, 2,6 g di proteine e solo 0,04 g di sale, responsabile della cellulite insieme ad altre cause più profonde.

Se quindi l'obiettivo è perdere peso o portare avanti un regime alimentare sano, non rinunciando al gusto e al piacere di sedersi a tavola, questo prodotto surgelato è l’ideale.

Lo stesso è disponibile in 3 differenti formati, da 400, 750 e 850 g, in base all'esigenza e al numero dei componenti della famiglia che desiderano consumarlo.

PREPARAZIONE SEMPLICE

La caratteristica principale di un prodotto surgelato è quasi sempre la sua preparazione estremamente semplice, in modo da poter portare in tavola pietanze gustose anche in mancanza del tempo necessario per prepararle.

In questo caso, il lavaggio e il taglio delle verdure richiederebbero un lavoro davvero lungo, mentre con La Valle Degli Orti è possibile degustare il proprio minestrone in un attimo.

Basterà pertanto versare il contenuto della busta ancora surgelata in una pentola, insieme a due bicchieri di acqua fredda, cuocendo il tutto a fuoco medio basso per 9 minuti, a partire dall'ebollizione.