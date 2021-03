Salvadanaio digitale, assistenza e consulenza nel nuovo conto di Banca Sella

Banca Sella rinnova la propria offerta con un nuovo conto corrente online gestibile direttamente da app e con profili differenziati a seconda delle esigenze dei clienti, con funzionalità di risparmio automatico e gestione degli obiettivi e servizi di assistenza e consulenza, anche a distanza.

Il nuovo servizio punta così sulla tecnologia applicata all’esperienza di utilizzo dei clienti e ai loro bisogni, configurandosi anche come punto di accesso verso la consulenza e l’assistenza su bisogni di risparmio e investimento, consentendo la possibilità di ricevere supporto da professionisti dedicati sia da remoto sia all’interno delle succursali della banca. Declinato su due differenti profili, Start e Premium, per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti, il nuovo conto corrente si può sottoscrivere direttamente online dal sito Sella.it e mette a disposizione, oltre ai servizi di internet e mobile banking, carte di pagamento, anche soluzioni innovative per la gestione dei propri risparmi come l’account aggregator, che permette di consultare le informazioni relative a tutti i conti di cui si è titolari, anche di altre banche, e il salvadanaio digitale.

Il conto permette inoltre di ricevere assistenza e consulenza anche tramite i canali digitali della banca, grazie a sistemi di dialogo a distanza con gli esperti della banca sulle tematiche di risparmio e investimento. Una delle caratteristiche del nuovo conto è la possibilità di utilizzare il salvadanaio digitale, una funzione che permette di accantonare delle somme di denaro con tre modalità differenti: impostando trasferimenti ricorrenti, utilizzando trasferimenti una tantum, oppure impostando un arrotondamento fisso da mettere da parte ogni volta che si effettua una transazione con le carte di pagamento.

È possibile anche impostare un obiettivo di risparmio: in questo caso si imposta la cifra per acquistare ad esempio un viaggio o un nuovo smartphone e la data entro quale raggiungerla. Automaticamente il servizio metterà da parte ogni giorno la somma di denaro necessaria. Il profilo Premium, oltre a contenuti di educazione finanziaria realizzati dalla redazione del Post, prevede inoltre una polizza di protezione preventiva dei dati personali e dai rischi informatici.

Il cliente, utilizzando un apposito portale, potrà usufruire dei servizi di monitoraggio d’identità per verificare la presenza dei suoi dati personali su internet, dark e deep web e disporrà di una protezione dei dati online da malware e attacchi di phishing oltre ad avere un servizio di assistenza contro il furto d’identità e altre frodi grazie a un team di operatori specializzati sempre disponibili.

Fino all’8 maggio, inoltre, è prevista una operazione a premi grazie alla collaborazione con la società TLC. Coloro che apriranno uno dei nuovi conti avranno rispettivamente 150 euro di crediti e 300 per il conto Premium da spendere in attività ed esperienze come corsi di yoga, cene, trattamenti di bellezza e attività sportive. Per chi apre il conto Premium i crediti saranno invece 300. I conti si possono aprire direttamente dal sito Sella.it, dove sono riportate tutte le loro caratteristiche.