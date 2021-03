Ritrovato e sta bene Marco Coda Zabetta a tre giorni dalla scomparsa FOTO

Aggiornamento ore 16.45

È stato ritrovato qualche istante fa Marco Coda Zabetta, il 48enne scomparso da Pralungo dal pomeriggio di sabato 27 marzo. Da allora non si avevano più avuto notizie. È vivo e sta bene: dalle prime informazioni, era in un'abitazione privata e vuota, a pochi passi dal suo alloggio. Ora è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Informato della notizia il sindaco di Pralungo Raffaella Molino: "C'era grande apprensione in paese, fortunatamente è tornato a riabbracciare la sua famiglia".

Aggiornamento ore 9.30

Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca di Marco Coda Zabetta, 48 anni, scomparso da Pralungo dal pomeriggio di sabato 27 marzo (leggi qui). Di lui non si hanno più notizie da giorni. Si stanno battendo diversi luoghi, al confine con il paese: le ricerche sono ora concentrate nelle zone del Favaro, Cossila e nei sentieri attorno al Gorgomoro.

All'opera Vigili del Fuoco, volontari dell'Antincendi Boschivi, Protezione Civile Città di Biella, Soccorso Alpino, Carabinieri di Biella e Cinofili di Volpiano. Intanto, resta attivo per qualsiasi segnalazione il numero 342.6671195. Seguiranno aggiornamenti.