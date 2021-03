Biella, torna a fermarsi l'ex funicolare: tre persone bloccate per mezzora

Torna a fermarsi l'ex funicolare di Biella. Il fatto è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, 30 marzo: una delle cabine ha arrestato la sua corsa a quasi metà del percorso, tra la città e il borgo storico. All'interno si trovavano tre persone che hanno immediatamente lanciato l'allarme.

Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco hanno aperto le porte d'uscita e fatto scendere i viaggiatori, rimasti bloccati per circa mezzora. In seguito, la squadra ha accompagnato i cittadini fino alla fermata d'arrivo aiutando con le buste della spesa. La cabina è stata momentaneamente messa fuori servizio in attesa dell'intervento dei tecnici.