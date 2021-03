Nella mattinata di oggi, 30 marzo, la Polizia di Stato ha celebrato il Precetto Pasquale nella chiesa parrocchiale di San Paolo, a Biella.

La Santa Messa, officiata da don Eugenio Zampa (cappellano della Polizia di Biella), si è svolta nel rispetto delle norme imposte dall’emergenza pandemica in atto, riservata unicamente al personale delle Polizia di Stato di Biella, in servizio e in congedo e dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno.