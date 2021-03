Sagliano saluta nuovi nati, sindaco: “C'è bisogno di sentirci di nuovo vivi e parte di comunità”

L’amministrazione comunale di Sagliano Micca, insieme ad altri comuni italiani, ha aderito alla prima Giornata nazionale della Gentilezza verso i nuovi nati che si è svolta contemporaneamente in tutta Italia domenica 21 marzo.

Il 21 marzo è il primo giorno di primavera, simbolo del ritorno alla vita. E proprio mai come in questo anno particolare è importante dare un segno di speranza per il nostro futuro. E chi meglio rappresenta il futuro se non i bambini e le bambine appena nati? Una comunità può diventare più solidale, resiliente e in salute, se è capace di accogliere i propri cittadini con gentilezza sin dalla loro nascita. Oggigiorno la comunità esprime la propria vicinanza e presenza ai propri cittadini solo in alcune occasioni della vita, vedi ad esempio in occasione del matrimonio; tale attenzione viene raramente espressa nell’accoglienza dei nascituri.

“Nelle nostre piccole comunità ogni anno nascono sempre meno bambini e non vogliamo perdere gli adulti di domani – spiega il sindaco Andrea Antoniotti - Come amministrazione abbiamo deciso di aderire a questa Giornata per dare un segnale di fiducia e speranza nel futuro. L’ultimo anno vissuto è stato difficile per tutti, ma ancora di più per chi per la prima volta ha aperto gli occhi al mondo, come i nostri bambini. Abbiamo bisogno di sentirci di nuovo vivi e parte di una comunità. E solo attraverso i piccoli gesti e segni di gentilezza possiamo guardare avanti e credere nel futuro”.

La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha come simbolo la chiave, una chiave molto speciale, la chiave della gentilezza del paese, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità. “Abbiamo quindi dato il benvenuto – spiega il sindaco - a tutti i bambini e le bambine di Sagliano nati nel 2020: Petra, Alice, Margot, Maicol, Martina, Camilla e Celeste. Li accogliamo con gioia all’interno della nostra comunità, rivelandovi un segreto. Il segreto è dentro ognuno di noi ed è la gentilezza, la chiave per vivere bene insieme! Purtroppo non è stato possibile incontrarci di persona per consegnarvi questa chiave e siamo obbligati a farlo solo virtualmente! Siamo fiduciosi che appena finirà questo brutto periodo ci sarà l’occasione di incontrarci di persona per darvi il nostro più caloroso benvenuto nella comunità saglianese”.