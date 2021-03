Candelo protagonista su Rai Radio Live, Gelone: “Occasione di promozione nazionale”

Candelo sarà l'assoluto protagonista della puntata del format "Weekend Live" su Rai Radio Live, in onda sabato 3 aprile alle 9 e alle 16: un'ora di colloquio informale tra la conduttrice, Giovanna Savignano, e il sindaco di Candelo Paolo Gelone, inframmezzato da bella musica.

“In questo periodo l'attenzione dei media sui piccoli borghi è molto alta - afferma il primo cittadino - e questa è l'ennesima occasione che siamo riusciti a cogliere grazie all'intenso lavoro che stiamo portando avanti. Il programma ogni sabato presenta una realtà specifica, in collaborazione anche con I Borghi più belli d'Italia. Insieme alla conduttrice, che ringrazio per la grande disponibilità e professionalità, abbiamo parlato di Candelo, di quel che può offrire, ma anche trattato diversi temi. In accordo con il nostro ufficio Marketing abbiamo voluto deviare un poco dalle classiche presentazioni basate solamente sulle bellezze e sulle bontà locali che in questo periodo di chiusure sarebbero suonate stridenti”.

Gelone sottolinea che ha voluto parlare del presente e del futuro: “Un presente che ci vede in prima linea sia nella programmazione turistica sia anche nella lotta al Covid-19, con il nostro centro vaccinale. E un futuro in cui Candelo sia protagonista di una rinascita insieme a tutto il territorio, territorio che in primis noi stessi biellesi dobbiamo imparare a conoscere e ad amare di più”. La puntata sarà trasmessa, oltre che domenica 3 aprile alle 9 e alle 16 su Rai Radio Live (si può ascoltare online, su digitale terrestre e su satellite), sarà disponibile poi anche in streaming sul sito di Rai Play, il servizio streaming gratuito della Rai.

“Non è finita qui – conclude il sindaco - presto potremo annunciare altri grandi risultati di livello nazionale, su cui ci stiamo impegnando proprio in questi giorni e che potremo svelare a breve”.