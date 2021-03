A Tollegno spuntano uova giganti di Pasqua, sindaco: “Gesto di vicinanza alle persone"

Che bella sorpresa a Tollegno: nei giorni scorsi, sono spuntate in diversi angoli del paese alcune uova di Pasqua in legno, colorate e giganti, realizzate per l'occasione dall'amministrazione comunale.

“Con questo gesto, vogliamo porgere i nostri auguri di buona Pasqua a tutta la cittadinanza – spiega il sindaco Pier Giuseppe Acquadro – L'iniziativa doveva essere realizzata l'anno scorso ma l'emergenza coronavirus e il successivo lockdown l'hanno fatta slittare a quest'anno. L'idea è di una nostra consigliera, Sara Righini, che ringrazio. Visto il periodo pandemico, è un modo per essere vicini alle persone, auspicando un ritorno alla normalità quanto prima”.

Le uova sono state collocate in piazza Dante, al Villaggio Filatura e nel cortile delle scuole elementari.