Gifflenga sempre più green, in cantiere un fotovoltaico sul tetto del comune e colonnine di ricarica auto e bici

È stato aperto nei giorni scorsi il cantiere per i lavori al tetto del municipio di Gifflenga: l’intervento di riqualificazione e ristrutturazione è reso possibile grazie ai contributi ministeriali e regionali ottenuti dal comune nei mesi scorsi. I fondi prevedono l’utilizzo della cifra in interventi di efficientamento energetico ed è per questo che l’amministrazione guidata dal sindaco Elisa Pollero ha progettato di installare un impianto fotovoltaico sul tetto: “I pannelli serviranno a fornire di energia il palazzo comunale e la piazza antistante - spiega il primo cittadino - anche in previsione dell’installazione di alcune colonnine di ricarica per auto e bici elettriche. Si tratta di un investimento in termini di sostenibilità che, oltre a favorire il paese, andrà senza dubbio a portare benefici all’ambiente in cui viviamo”. In foto il vicesindaco Marco Pichetto Fratin davanti al cantiere del tetto.