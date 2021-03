Candelo, Veronese al consiglio comunale: "Non è il paese che vogliamo"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dopo essere stati bacchettati per aver ribadito che mai nella propria storia politica Candelo ha visto livelli più bassi di rispetto del principio di partecipazione democratica delle Minoranze (ma, si sa, i dissidenti non piacciono), abbiamo assistito alla solita “fiera delle vanità”, ovverosia alla conferma di quel trend senza inversione che vede il nostro Comune non avere mai denaro in cassa per iniziative che non siano quelle decise dal Sindaco, iniziative che purtroppo niente restituiscono ai cittadini.

Per il nostro Gruppo, il Coraggio Amministrativo si dimostra impiegando le risorse in obbiettivi strategici, ma concreti e raggiungibili in tempi accettabili. In questo momento di pandemia una riduzione, ad esempio, della TARI e dell’IMU sarebbe stata la scelta di un vero “buon padre di famiglia”, come insegna la disciplina civilistica, e questo abbiamo chiesto, invece questa Amministrazione si vezzeggia aderendo a qualsiasi bozza di iniziativa altrui, basta solo che il titolo richiami la vocazione turistica del nostro Comune, preferendo pagare i dovuti dazi.

Nulla abbiamo in contrario con lo sviluppo turistico del nostro Comune, tuttavia, il delicato momento storico suggerisce ben altre scelte politiche. E qui casca l’asino. Mancano denari per rimediare ai tanti P.E.C. che imprese fallite hanno destinato al degrado eterno (via Fiume, via Santa Croce, ecc…), anche se, apprendiamo, le fideiussioni sono state incassate. Non ci sono fondi per risolvere le ventennali infiltrazioni di acqua piovana nelle cantine del Ricetto che sottostanno alla via di Lizza da quando … fu tagliata la falda del tetto per tutta la sua lunghezza per … far pagare ai turisti € 1,00 per passeggiarci sopra senza incorrere in trauma cranico (almeno fino a qualche tempo fa), eppure è stata pagata l’ennesima consulenza a cui si chiede di fare un “miracolo”. Basterebbe rifare la falda? Sì, ci viene detto, ma dovrebbero pagare i proprietari! Il pozzo senza fondo della via di Lizza sarà ereditato dai nostri pronipoti di questo passo.

Quindi, anche da questo Consiglio Comunale abbiamo imparato che non c’è denaro, eccetto che per il Ricetto e anche qui, soltanto per quanto questa Amministrazione ritiene utile al Ricetto, o meglio, che solletichi le vanità con ritorno d’immagine per gli amministratori, ovverosia progetti, studi di fattibilità, campagne pubblicitarie, tutto si badi bene, ci dicono, da tenere nel cassetto per un domani … se questo non è un libro dei sogni e se a fine mandato vedremo realizzato qualcosa che darà utilità ai Candelesi, ci cospargeremo il capo di cenere, ma ad oggi pare solo una pia e costosa illusione.

Lontani da piaggerie per tornaconto, torniamo a dire: NO, non siamo d’accordo con le scelte politiche di questa Amministrazione. Una rete del gas, di cui eravamo orgogliosi essendo stati tra i primi Comuni ad averne una a fine anni ’60, messa in vendita; la condanna a morte di robinie e altri alberi senza condivisibili motivi, sostituendoli qua e là con qualche fuscello che morirà sotto il primo sole estivo; l’evoluzione da liane a matasse ammassate sotto i tetti del Ricetto dei cavi elettrici asseritamente “temporanei” di cui la Legge impone la rimozione, e che invece da più di un lustro infestano il Ricetto; un Ricetto in degrado, con muraglioni che crollano, passerelle interdette al transito perchè pericolanti, che non attrae artisti, artigiani, produttori agricoli perchè, ci viene riferito, due i pesi e due le misure se non si è nelle grazie di “chi conta”. Servizi persi e qui mai digeriremo l’asilo nido soppresso a Candelo per favorirne la sopravvivenza a Gaglianico.