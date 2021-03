Valdengo, ecco il fondo sociale a favore di famiglie e persone in difficoltà

Valdengo guarda alle famiglie piegate dall'emergenza coronavirus. Con deliberazione della giunta comunale del 22 marzo scorso è stato aggiudicato il fondo sociale comunale alle persone aventi diritto, per una cifra complessiva di 5.200 euro. L’importo suddetto verrà erogato sotto forma di buoni acquisto spendibili per generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali di Valdengo che da anni, in virtù di apposita convenzione, collaborano con il Comune.

“In tempi di crisi, acuita dall’emergenza sanitaria, a fronte di sempre minori risorse a disposizione delle amministrazioni comunali – dichiara il consigliere con delega alle politiche sociali del Comune di Valdengo Paolo Zanta – abbiamo fatto un grande sforzo per andare incontro alle famiglie e continuare a garantire un sostegno al reddito. Nella predisposizione dei prossimi bilanci comunali cercheremo, nel limite del possibile, di trovare ulteriori risorse per il fondo sociale comunale, che ritengo essere uno strumento assolutamente necessario”.