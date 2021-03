Vaccini in ritardo fanno slittare prenotazioni. Poggio: "Lavoriamo sul filo di un rasoio"

Disagi durante la campagna vaccinale a Biella. Nei giorni scorsi, a causa di un ritardo nell'arrivo delle dosi, alcuni cittadini si sono visti annullare la loro prenotazione per il vaccino anticovid. A comunicare la problematica era stata l'Asl stessa, che in attesa dell'arrivo delle dosi ha riprogrammato il calendario dei prossimi giorni: "Siamo sempre molto sul filo del rasoio - spiega il commissario Asl Diego Poggio - abbiamo dovuto rimodulare la nostra capacità produttiva e rinviare alcune prenotazioni di qualche giorno. Sicuramente il disagio c'è stato e ne siamo dispiaciuti, ma abbiamo cercato di limitarlo al minimo: lavorando costantemente al limite può succedere". I vaccini che l'azienda sanitaria locale attendeva sono arrivati in giornata a destinazione: "Da oggi a sabato arriveranno i messaggi di riprogrammazione. Ci scusiamo ancora con i cittadini per il disagio, ma lavoriamo sempre 'all'ultima dose'".