Tolleranza zero a chi abbandona rifiuti: in arrivo fototrappole, denunce e multe fino a 600 euro

“Stop agli abbandoni impropri di rifiuti e tolleranza zero per i trasgressori, che verranno multati (con sanzioni fino a 600 euro, ndr) e denunciati”. Parola del presidente di Cosrab Gabriele Bodo Sasso di fronte all'emergenza relativa agli abbandoni "selvaggi" sul territorio biellese.

“Ormai è diventato un problema che va obbligatoriamente arginato, in ogni modo - afferma Bodo - tanto che riceviamo segnalazioni praticamente ogni giorno. È una situazione che non possiamo più tollerare, perché danneggia l'ambiente, l'immagine del territorio e le tante persone civili che lo abitano. Oltre tutto abbiamo numerosi ecocentri sul territorio provinciale, nei quali si può conferire gratuitamente”.

Ma come si può contrastare il dilagare di questo fenomeno? “Negli ultimi mesi abbiamo acquistato una decina di telecamere, dette anche 'fototrappola' – spiega la guida del Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese - investendo circa 7mila euro. Abbiamo attivato un progetto che prevede la cessione degli apparecchi, incomodato d'uso gratuito per 30 giorni, ai comuni che ne fanno richiesta. Il loro utilizzo ha già soddisfatto molti amministratori, tanto che alcuni hanno deciso di acquistarne alcune da installare in modo permanente sul proprio territorio”.

Sono state decine, nell'ultimo mese, le infrazioni rilevate: “Le telecamere funzionano con un sistema che si attiva quando rileva i movimenti, inviandole immagini in tempo reale al comune - sottolinea Bodo - Generalmente vengono installate in prossimità delle aree ecologiche o in quelle boschive dove sono stati riscontrati episodi ricorrenti di abbandoni impropri”.

Il progetto "foto trappole" si aggiunge un altro promosso da Cosrab negli ultimi mesi: “Con la collaborazione di Provincia, Comuni - conclude Bodo - e della cooperativa Orso Blu, interveniamo in modo tempestivo e diretto sul territorio biellese per ripulire le aree interessate da abbandoni impropri di rifiuti. In questo caso è preziosa anche la collaborazione dei cittadini, che invitiamo a segnalarci eventuali abbandoni selvaggi: per farlo è sufficiente scrivere alla mail info@cosrab.it o chiamare direttamente il comune nel quale è stata rilevata l'infrazione. Continueremo a monitorare la situazione e investire in un progetto al quale teniamo particolarmente, sperando che questo sistema contribuisca a contrastare e scoraggiare le azioni vandaliche di questi incivili”.